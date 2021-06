The Morning Show, Instagram

Torna la famosa serie "The Morning Show", con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, disponibile dal prossimo 17 settembre su Apple TV+

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon tornano a vestire i panni delle protagoniste di “The Morning Show” per la seconda stagione della serie Tv, in arrivo dal 17 settembre su Apple TV+. È stato da poco rilasciato il teaser trailer della serie, che ruota attorno a un popolare notiziario del mattino che va in onda sulla tv statunitense.

Nel cast, oltre a Jennifer Aniston (vincitrice di un Emmy Award per il ruolo di Rachel in “Friends” ma anche di uno “Screen Actors Guild Awards” come “Migliore attrice in una serie drammatica” proprio per la prima stagione di “The Morning Show”), c’è anche Reese Witherspoon, premio Oscar nel 2006 per il film “Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line”.

Non solo: tra i protagonisti anche Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Néstor Carbonell e Mark Duplass.

The Morning Show 2: trama e anticipazioni

Numerose le new entry di questa seconda stagione, tra cui Greta Lee nel ruolo di Stella Bak e Ruairi O’Connor che interpreterà Holland Taylor, una star di YouTube. Nel cast anche l’attrice italiana Valeria Golino, nei panni di una regista di documentari.

La serie continuerà a ruotare attorno alle vite dei protagonisti dello show del mattino che accompagna gli americani ad inizio giornata, analizzando le complesse dinamiche di potere che si vanno a creare tra uomini e donne in un ambiente particolarmente competitivo.

La fortunata serie Tv, ideata da Jay Carson, è considerata una delle migliori serie drammatiche in circolazione soprattutto, come hanno evidenziato i critici, per la forza del cast e dei protagonisti.

