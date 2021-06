Skam Italia

La celebre serie prodotta da Cross Productions e remake dell'omonimo show norvegese avrà una quinta stagione

“Finalmente ci siamo. Abbiamo sfondato quel soffitto, tutti insieme: stiamo lavorando a Skam Italia 5, in arrivo nel 2022 solo su Netflix”. Con questo annuncio, a sorpresa, sui canali social, Netflix ha annunciato il ritorno della celebre serie prodotta da Cross Productions e remake dell’omonimo show norvegese, che avrà, dunque, una quinta stagione trasmessa nel 2022 in esclusiva sulla piattaforma online. “Skam”, ricordano da Netflix è “considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, due elementi che hanno permesso una perfetta identificazione nella storia da parte del pubblico”.

Skam Italia 5: trama e personaggi

Così, dopo il successo delle precedenti stagioni, “Skam Italia torna con una nuova storia e gli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza”, si legge ancora nella nota stampa di Netflix. Sulla trama, al momento, non ci sono molti dettagli, ma dopo le immagini e le notizie diffuse sui social, i fan della serie sembrano già entusiasti.

Tratta dalla serie originale norvegese, che ha debuttato nel 2015, viene apprezzato soprattutto per il ritratto vero che fornisce degli adolescenti. Storie che si intrecciano, fortemente influenzate dai social e sempre in evoluzione. Un terreno delicato sul quale alcuni millennial vivono il loro primo amore e scoprono le loro identità emergenti in un dramma adolescenziale raccontato attraverso SMS, chat e post di social media.

Ogni stagione della serie originale si concentra su un personaggio in particolare. “Skam Italia” è stata creata nel 2018 da Ludovico Bessegato. Ambientata al liceo J. F. Kennedy di Roma, ha visto, nelle prime quattro stagioni, le storie rispettivamente di Eva, Martino, Eleonora e Sana. Cresce l’attesa, dunque, per scoprire chi saranno i protagonisti della quinta stagione.

