Gossip Girl

HBO Max ha lanciato le prime immagini della serie tv, che andrà in onda negli Stati Uniti

Una nuova generazione di giovani dell’élite newyorkese ha preso il controllo della scuola “Constance Billard”, e la Gossip Girl ritorna pronta a svelare dettagli e segreti delle loro vite. Ormai manca meno di un mese al reboot della serie tv cult degli anni 2000, che tornerà negli Stati Uniti trasmessa dalla piattaforma digitale HBO Max, a partire dall’8 luglio. Proprio HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale di questa nuova versione dell’amatissima serie, che promette nuove storie fatte di intrighi e segreti mai svelati.

Reboot Gossip Girl, trama e cast

Nel trailer, che dura poco più di due minuti, si vedono i nuovi protagonisti della serie tv, studenti della famosa scuola Constance Billard, sempre pronti a ritrovarsi sui celebri gradini del Metropolitan Museum of Art di New York. Gli stessi luoghi della serie originale, con nuovi protagonisti, e la “Gossip Girl” che adesso spia gli studenti “attraverso un account Instagram anonimo”, anticipa il trailer. “Nessun segreto è al sicuro, Gossip Girl è tornata e sta recuperando il tempo perso”, dicono ancora da HBO.

Nel cast, tra le vecchie conoscenze, torna Kristen Bell come voce narrante. Accanto a lei, a interpretare i nuovi protagonisti, ci saranno: Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Thomas Doherty, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez, Jason Gotay, Tavi Gevinson, Zión Moreno, Savannah Smith, Jordan Alexander, Evan Mock, Laura Benanti.

La serie originale è andata in onda negli Stati Uniti dal 2007 al 2012, in Italia un anno dopo, per un totale di sei stagioni. Il reboot è ambientato otto anni dopo ed è sempre ispirato ai romanzi di Cecily von Ziegesar, raccontando come New York sia cambiata e l’influenza che hanno i social network sulla vita dei giovani. La prima stagione del reboot è stata scritta da Joshua Safran. Il reboot di “Gossip Girl” sarà composto da 10 episodi di un’ora ciascuno.

