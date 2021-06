Robbie Williams

L’ultima follia del cantante britannico: si fa rasare a zero dalla moglie che posta il video sui social...

Un nuovo look per Robbie Williams, che ha già mandato in delirio i suoi fan. Il cantante britannico aveva bisogno di dare un taglio alla sua chioma e ha deciso di affidarsi alle mani della moglie Ayda Field.

Robbie Williams, quando si tratta dei suoi capelli tutto o niente…

“Tutto o niente quando si tratta dei suoi capelli… E a quanto pare ora è niente”, ha scritto la donna sul suo profilo Instagram, postando un video nel quale, munita di rasoio elettrico, rasa a zero il marito. Il video ha ricevuto moltissimi like e condivisioni in poche ore, soprattutto dai fan del cantante britannico, ex Take That.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

Robbie Williams e la somiglianza ai tempi dei Take That

“Più giovane di 20 anni”, scrive qualcuno in un commento al video postato su Instagram. “Stai molto meglio, così ci piaci”, commenta un altro utente. “Sembra lo stesso ragazzo che era a 22 anni, quando nel 1995 si era rasato”, ricorda ancora un altro fan. Quando era nei Take That, Robbie Williams aveva difatti sfoggiato diversi look, dalla cresta al biondo, passando anche per il rasato.

L’attrice statunitense Ayda Field e Robbie Willams sono insieme dal 2006 e si sono sposati dal 2010. La coppia ha quattro figli: Teddy, Coco, Charlie e Beau. Ayda pubblica molto spesso video della sua famiglia, dei figli e del marito. Qualche settimana fa ha postato su Instagram un video di Robbie William mentre improvvisava un divertente balletto sulle note del brano di Beyoncé “Single Ladies”, con la caption: “Reyoncè Williams”.

