Valentina Persia

Sconfitti in finale Valentina Persia, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante. Ilary Blasi: Sono pronta al bis

Awed ha vinto l’edizione 2021, la numero 15, dell’Isola dei famosi. Sconfitti in finale gli altri 5 naufraghi: Valentina Persia, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante. Awed riceve così il testimone da Marco Maddaloni.



Chi è Awed

Awed, vincitore del reality di Canale 5, è nato a Napoli il 12 luglio 1996. Il suo vero nome è Simone Paciello. Si autodefinisce “youtuber, attore, comico, conduttore, cantante e bugiardo”.

Valentina Persia, seconda classificata, è nata a Roma l’1 ottobre 1971. Comica, cabarettista, attrice e ballerina, ha debuttato nel 1985 e ha cominciato a farsi notare in televisione dal 1994.

Andrea Cerioli, terzo classificato, è nato a San Lazzaro di Savena (Bologna) il 22 maggio 1989. Prima agente di commercio ora modello e influencer. Deve la popolarità a ‘Uomini e donne‘. Nel dating show di Maria De Filippi è prima corteggiatore e poi tronista. Partecipa poi a ‘Temptation Island Vip‘ e ‘Grande fratello‘. Dopo essere stato fidanzato con Valentina Rapisarda e Zoe Cristofoli, fa coppia fissa con Arianna Cirrincione da 2 anni.

Primi a cadere nelle vicinanze del traguardo finale sono stati Matteo Diamante e Beatrice Marchetti. Da 4, i finalisti sono stati poi ridotti a 3 dal crudele meccanismo del gioco. A uscire di scena, perdendo il televoto con Valentina Persia, è stato il grande favorito Ignazio Moser.

La Prova del Fuoco, vinta da Valentina Persia, ha bruciato Andrea Cerioli e Awed, costretti al televoto flash. Il telepubblico ha poi scelto: Awed vs Persia. E alla fine ha trionfato Awed.

Ilary Blasi: Sono pronta al bis

Intervista da ‘FQMagazine‘, Ilary Blasi ha tracciato un bilancio della trasmissione. “È stata una stagione faticosa per tutti perché la pandemia ha inevitabilmente inciso. È stata la mia prima edizione, è un reality, ma è completamente diverso dal Grande Fratello. Tamponi, quarantena, i naufraghi non potevano venire in studio. Chi partiva non poteva sbarcare subito, la finale per la prima volta a distanza. Faticosa e complicata ma l’abbiamo portata a casa. Mi sono divertita, ho fatto la mia Isola nell’Isola”.

A proposito delle gaffe (Palapa diventa patata, duello tras in durello) la moglie di Francesco Totti ha svelato: “Mica me le scrivo. Palapa patata resta nella storia. Io volevo fare tutta la presentazione carina, l’ho anche provata. Niente.. mi è uscita così”.

Ad Akash che ha detto “Non so chi sia la Blasi”, Ilary risponde con simpatia: “Ci sta che Akash che non mi conosca, mica deve conoscermi per forza. Mi sono presentata in diretta, siamo pure diventati amici. Ci scriviamo su Instagram. Trovo che sia un ragazzo complesso, ma buono”.

E per quanto riguarda il bis? “Da qui a un anno le cose possono cambiare, ma sarei pronta per il bis”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata