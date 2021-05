Ermal Meta

Parte il tour del cantante. La prima data sarà in Sicilia

Ermal Meta ha annunciato la data del suo primo concerto. L’evento si terrà in una delle location più belle e suggestive d’Italia: il Teatro antico di Taormina. Il 5 settembre il cantante tornerà sul palco per deliziare i suoi fan.

Il concerto, come sottolinea una nota, si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Il ‘Tribù Urbana Live‘ nei palasport di Ermal Meta era previsto per dicembre 2021, ma alla fine era stato posticipato a marzo 2022. Poi il colpo di scena. Ermal Meta, che il 7 maggio, era uscito con il suo nuovo singolo dal titolo ‘Uno‘, ha spiazzato tutti annunciando il tour.

Così, il prossimo 5 settembre il cantautore si esibirà al Teatro Antico di Taormina.

I biglietti per lo show sono già disponibili su www.ticketone.it.

“Non vedevo l’ora di fare un post così, di darvi un appuntamento, qualcosa di sicuro, di non costruito sulla sabbia, ma sulla solida pietra. In questo caso è la pietra del teatro antico di Taormina. Ci vediamo lì il 5 settembre per un concerto insieme”, ha scritto il cantante su Instagram.

Il programma della tournée di Ermal Meta

La data di Taormina sarà solo un assaggio del tour ‘Tribù Urbana Live‘.

Di seguito il calendario concerti aggiornato:

14 marzo 2022 – Mediolanum Forum di Milano (recupero del 5 marzo e del 13 dicembre 2021)

18 marzo 2022 – Mandela Forum di Firenze (recupero del 16 marzo e del 7 dicembre 2021)

19 marzo 2022 – Pala Alpitour di Torino (recupero del 13 marzo e del 4 dicembre 2021)

21 marzo 2022 – Unipol Arena di Bologna (recupero del 22 marzo e dell’11 dicembre 2021)

23 marzo 2022 – Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 marzo e del 17 dicembre 2021)

26 marzo 2022 – Pala Florio di Bari (recupero dell’8 marzo e del 20 dicembre 2021)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata