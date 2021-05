Luca Argentero

L'attore ha pubblicato sui social un'immagine dal set della seconda stagione della popolarissima serie tv

Luca Argentero è di nuovo al lavoro. L’attore ha infatti cominciato a girare le riprese della seconda stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’ e ha deciso di postare la prima immagine dal set. Anche questa volta Luca veste i panni del medico Andrea Fanti, personaggio che ha dato un grandissimo successo: 8 milioni e mezzo di telespettatori e il 30,8% di share.

Proprio nelle scorse settimane erano iniziate le letture del copione a Roma e adesso Luca Argentero e tutto il resto del cast sono sul set. “Doc is back” ha scritto l’affascinante 43enne sul suo profilo Instagram. Per lui continua quindi il momento d’oro, dopo la nascita della sua prima bimba, Nina Speranza, avuta dalla sua compagna Cristina Marino.

Luca Argentero non si ferma mai

Luca Argentero ha quindi deciso di regalare alcuni scatti dal set di ‘Doc 2′ per la gioia di tutti i suoi fan.

Le vicende del Policlinico Ambrosiano torneranno su Raiuno con altri 16 episodi della durata di 50 minuti l’uno tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. Ci saranno molti dei protagonisti della prima stagione, ma anche diverse novità.

E’ già stato annunciato l’arrivo di una nuova dottoressa che entrerà in competizione con Fanti: il nuovo personaggio sarà interpretato dalla Miss Italia 2012 Giusy Buscemi. Confermata anche la presenza di Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Raffaele Esposito, Silvia Mazzieri, Simona Tabasco, Alberto Malanchino e Giovanni Scifoni. Indiscrezioni trapelate annunciano anche uscite di scena assolutamente inaspettate.

Gli impegni di Argentero non finiscono qui. Sarà il testimonial della nuova campagna promozionale di livello nazionale per Città della Pieve. Il sindaco Fausto Risini e l’assessore al Turismo Lucia Fatichenti sono pronti a rilanciare il settore turistico, uno dei più penalizzati dall’emergenza Covid. Per farlo hanno deciso di puntare proprio sull’attore torinese. Nel frattempo è anche impegnato sul set della serie tv ‘Le fate ignoranti’, tratta dal film di Ferzan Ozpetek.

