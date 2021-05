Lili Reinhart

La ventiquattrenne star di 'Riverdale', per aiutare chi soffre come lei, torna ad aprirsi sui disturbi contro cui lotta da anni

Lili Reinhart ha solo 24 anni ma da ben 11 lotta contro la depressione. E ora ha rivelato che a volte si sente “sconfitta” dal male oscuro: “È una battaglia estenuante”, ha ammesso nelle sue Instagram Stories. La star della serie Netflix ‘Riverdale’ si è aperta pubblicamente per aiutare tutti coloro che vivono le sue stesse sofferenze: “Ci sono giorni in cui, come oggi, mi sento sconfitta e non ho più voglia di combattere. È normale. Ci sono giorni migliori e giorni peggiori. Questo è un promemoria per i miei ‘compagni guerrieri’: non dobbiamo rendere conto a nessuno della nostra salute mentale. Ma ricordate: vale sempre la pena combattere. E domani, forse, sarà un giorno migliore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lili Reinhart (@lilireinhart)

Non è la prima volta che Lili, per aiutare gli altri, parla in pubblico di depressione, ansia, insicurezza e problemi di autostima, tutti disturbi che la affliggono da quando aveva 12 anni.

Lili Reinhart: “Non smettete mai di combattere”

Due anni fa, ad esempio, sempre nelle sue Storie Instagram, aveva scritto: «Promemoria amichevole per chiunque abbia bisogno di sentirlo: la terapia non è mai qualcosa di cui vergognarsi. Siamo tutti umani e lottiamo. Non soffrite in silenzio. Io non mi trovo in imbarazzo a chiedere aiuto. Ho 22 anni, soffro di ansia e depressione e oggi ho ricominciato la terapia. Per me inizia il viaggio per ritrovare l’amore verso me stessa».

L’attrice tempo fa ha dichiarato di essersi sentita meglio, più compresa, quando Demi Lovato ha iniziato a parlare apertamente dei suoi problemi mentali. Lili, oggi, vuole fare per gli altri ciò che Demi, all’epoca, fece per lei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata