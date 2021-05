La ballerina conquista sia la finale del talent show di Maria De Filippi su Canale 5 sia il cuore di Sangiovanni

E’ Giulia la vincitrice di ‘Amici’. L’edizione numero 20 del talent show di Maria De Filippi incorona in diretta su Canale 5 la ballerina romana che si aggiudica i 150mila euro in gettoni d’oro, la coppa e l’amore dell’altro finalista Sangiovanni.

Una sfida quasi in famiglia, visto che Sangiovanni e Giulia si sono fidanzati nella scuola del longevo talent, ma le dure regole dello showbiz hanno prevalso su quelle del cuore. Ma la vera vittoria è sempre quella dell’amore e Sangiovanni e Giulia sono i veri trionfatori.

I 5 finalisti di ‘Amici’

Aka 7even, nome d’arte di Luca Marzano, classe 2000, nato a Vico Equense (NA). 10 settimane in top 100 con ‘Mi manchi’. Si contraddistingue per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola scrive ‘Mi Manchi’, certificato disco di Platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), raggiungendo anche la Top 5 della classifica dei Singoli FIMI. Cantautore e musicista, entra ad ‘Amici’ sin dalla prima puntata (novembre 2020). Il 21 maggio esce il suo primo album, ‘Aka 7Even’.

Giulia Stabile, classe 2002, nata a Roma. Inizia a studiare danza classica a 3 anni, in seguito approfondisce lo studio del modern. Entra ad ‘Amici’ fin dall’inizio e si è sempre aggiudicata il premio del pubblico in studio. A lei anche i 30mila euro in gettoni d’oro del Premio Tim del Pubblico.

Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Pietro, classe 2003, nato a Vicenza. Cantautore e interprete, 18 anni appena compiuti, un disco di Platino, due dischi d’Oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia. A lui il Premio della Critica, quello SIAE e quello delle Radio. Ha scoperto di essere diventato zio poco prima della finalissima.

Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, classe 2002, nato a Torino. Si trova già ai vertici delle classifiche dei singoli con la sua ‘0 passi’, ballad pop con 7 milioni di stream su Spotify. Cantautore e musicista autodidatta, entra ad ‘Amici’ a scuola iniziata vincendo una sfida con il suo inedito ‘Parole a caso’.

Alessandro Cavallo, classe 2000, nato a Brindisi. Inizia a ballare danze latino americane a soli 3 anni mentre a 11 si appassiona anche all’hip hop e comincia a coltivare la voglia di imparare lo stile contemporaneo, il new modern e la danza classica. Entra nella scuola il 9 gennaio 2021 vincendo una sfida sulle note di ‘Lose yourself’ di Eminem. Ognuno dei finalisti ha ricevuto il Premio Marlù, pari a 7mila euro in gettoni d’oro.

Giulia a Sangiovanni: “Siamo la coppia perfetta”

Fucina di talenti, culla d’amori. Da sempre ‘Amici’ di Maria De Filippi è teatro (e soprattutto scuola) da cui i giovani protagonisti appassionano il pubblico, non solo per il loro estro artistico, ma anche per le relazioni sentimentali nate all’interno del programma.

Quest’anno una storia tra tutte ha visto il suo nascere in un susseguirsi di dediche e sguardi che non potevano non essere notati dai fan: stiamo parlando di Giulia Stabile e Sangiovanni. Scintilla tra i due che è scoppiata con il loro primo bacio che sembra aver disinnescato ogni possibile cotta della giovane per il ballerino professionista Sebastian.

Giulia e Sangiovanni sono molto giovani, 18 anni lui e 19 lei, ma hanno saputo conquistare i cuori del pubblico, catturato dagli sviluppi di quella che a tutti gli effetti può essere definita una dolce storia d’amore.

Più volte nelle puntate serali della trasmissione abbiamo assistito a un susseguirsi di dediche l’uno per l’altra: si pensi a canzoni come ‘Fatti mandare dalla mamma’ o ‘Una lacrima sul viso’ o il cavallo di battaglia ‘Lady’, cantate da Sangiovanni come un inno d’amore per la fidanzata, che ha ricambiato indossando una giacca del cantante durante una coreografia romantica.

Nonostante qualche attimo di gelosia a causa dell’avvicinamento del giovane a Enula (in amicizia giura lui), il loro amore sembra sincero e pronto a fare il proprio corso. Un rapporto fatto di confidenze, supporto reciproco, che trovano corrispondenza in una lettera che la stessa Giulia ha scritto per il fidanzato. “Siamo la coppia perfetta” recita la frase epilogo del messaggio d’amore su carta che la ballerina ha dedicato a Sangiovanni.

Una lettera dove i piccoli momenti quotidiani come lo svegliarsi accanto a lui, essere il suo primo pensiero, sentirsi dire che è bella anche quando lei non crede di esserlo, sono tutti piccoli pezzi di un puzzle che li unisce e che rende il loro amore qualcosa di così semplice eppure così potente. Tanto che dopo la lettura il giovane cantante è scoppiato in lacrime emozionato.

