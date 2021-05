Uomini e donne Massimiliano e Vanessa

Il tronista Massimiliano Mollicone vuole come compagna di vita Vanessa Spoto

Nuova coppia a ‘Uomini e donne’. Il tronista Massimiliano ha sciolto la riserva e scelto come compagna di vita Vanessa.

Massimiliano Mollicone, 20 anni di Nettuno (Roma) e Vanessa Spoto, 19 anni, di Prato sono così la seconda coppia appena nata a ‘Uomini e donne’. Prima era toccato a Samantha Curcio e Alessio Cennicola.

Uomini e donne: Massimiliano tra Eugenia e Vanessa

Sul trono del dating show di Maria De Filippi, Massimiliano aveva dedicato le sue attenzioni a due corteggiatrici in particolare, Eugenia Rigotti e appunto Vanessa Spoto. Con entrambe si era creato un bel feeling e il pubblico è stato incerto fin all’ultimo sulla scelta di Mollicone.

Eugenia è entrata nello studio di ‘Uomini e donne’ per il verdetto finale. Massimiliano le ha rivolto parole molto belle, ma definitive: “Voglio ringraziarti per quello che hai fatto per me e aver ascoltato sempre. È difficile parlare quando hai davanti una persona compatibile, ma c’è stata una cosa che non è andata. Dal mio punto di vista, per quanto possa essere importante la razionalità, per creare un futuro insieme a questa età deve esserci anche l’altra parte. Sei stata l’unica ad avermi capito ed è stato un bel regalo. Mi auguro che tu troverai una persona che valga almeno la metà di quello che sei. Che possa portarti in alto. Cosa che non credo di essere in grado di fare”.

Massimiliano a Vanessa: A te andrebbe?

E’ stato poi il turno di Vanessa, visibilmente emozionata. E Massimiliano le ha detto le parole magiche. “Inizio con il ringraziarti. Non ti nego che l’ultimo periodo è stato difficile, sentivo dubbi su di te e non sapevo che fare. Ho deciso di continuare e posso dire che ne è valsa la pena. Mi venivi sempre in mente e mi dicevo: la dovrei scegliere… A te andrebbe?”.

Quasi scontata la risposta della corteggiatrice, che ha detto immediatamente di sì. Poi si è alzata a baciare il tronista. Intanto dal soffitto è piovuta una cascata di petali.

