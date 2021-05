Matt Damon

Svelati i dettagli della casa affittata dall'attore in Irlanda nei mesi più duri della pandemia

E’ stato un periodo difficile per tutti, anche per le star di Hollywood. Così una di loro aveva deciso di affittare una super villa nel verde dell’Irlanda per superare meglio i mesi di lockdown. L’attore premio Oscar Matt Damon si era rifugiato in Europa, nel sobborgo di Dalkey, complici le riprese del suo ultimo film ‘The last duel’. Un soggiorno che ha amato moltissimo come lui stesso ha testimoniato: “E’ uno dei posti più belli in cui io sia mai stato”.

La megavilla adesso è stata venduta per 4,2 milioni di dollari. E così è stato possibile conoscerne i dettagli. La casa era stata costruita nel 1993 per il pilota di Formula Uno Eddie Irvine. Conta 5 camere da letto e altrettanti bagni disposti su due piani. A renderla speciale sono le grandi finestre che permettono di godere del giardino, naturalmente dotato di piscina, e del verde che circonda tutta la costruzione.

Il buen retiro di Matt Damon

La natura è ovunque, visto che l’esterno della casa è rivestito in pannelli di legno e pietra a vista. La forma è insolita, accentuata da una torretta in rame al centro. Da mille e una notte anche i servizi inclusi: una vasca idromassaggio per 4 persone, una sauna e una vasca per immersioni in acqua fredda. Oltre che una sala giochi con tavolo da biliardo, un bar e una laguna interna.

Nella sala da pranzo il tavolo per dieci persone è posto proprio al centro della stanza, che vanta anche un elegante camino grigio e arredi beige, con porte-finestre che conducono all'esterno. La cucina è moderna, bianca, con dotazioni degne di un ristorante stellato. Airbnb per circa 2000 euro a notte. “A due chilometri da qui ci sono alberi e foreste, boschi e oceani. Non riesco a pensare a nessun altro posto in cui preferirei essere in questo periodo”, ha confessato. Matt Damon, poco avvezzo ai social , aveva confidato di volersi isolare nel verde dell'Irlanda nel corso di un'intervista concessa ai giornali americani qualche mese fa. E così ha fatto, prendendo in affitto la magione super circa 2000 euro a notte. “A due chilometri da qui ci sono alberi e foreste, boschi e oceani. Non riesco a pensare a nessun altro posto in cui preferirei essere in questo periodo”, ha confessato. Fra l'altro, sono moltissimi i vip che hanno scelto quel pezzo di Irlanda per vivere lontani dal caos delle metropoli: dal musicista blues Van Morrison a Bono Vox ed Edge degli U2.

