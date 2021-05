La bellezza è un marchio di famiglia. La foto postata da J.Lo lo dimostra

Dopo aver lasciato il fidanzato e promesso sposo Alexander Rodriguez, essere stata paparazzata con l’ex storico Ben Affleck e aver dominato la scena del Global Citizen Vax LiveConcert griffata Cavalli, Jennifer Lopez mostra la parte più intima di sé: la sua famiglia.

In una foto J.Lo, 51 anni, ha messo a confronto 3 generazioni diverse: lei, sua mamma Guadalupe Rodriguez (75 anni) e la figlia Emme Muñiz (13). Uno scatto condiviso su Instagram che dimostra come la bellezza, in casa Lopez, sia un marchio di famiglia.

Le 3 donne sono state immortalate di profilo, in ordine di altezza e di età mentre mettono in mostra la pelle luminosa e perfetta del loro viso. Una delle rare foto di famiglia condivise dalla popstar sui social, che mette in risalto la bellezza di tutte e tre le donne, sprigionando una dolce potenza.

Jennifer Lopez e l’hashtag #MamaGlowsBest



La foto è anche l’occasione di festeggiare la festa della mamma e pubblicizzare il brand cosmetico JLo Beauty lanciato all’inizio del 2021. Si tratta della prima collezione skincare dall’effetto glow di Jennifer Lopez.

L’attrice, cantante e imprenditrice ha anche lanciato l’hashtag #MamaGlowsBest, la mamma è la più luminosa. Così J.Lo strizza l’occhiolino ai milioni di follower consigliando i suoi prodotti di bellezza. “Per una pelle splendida e luminosa dai 7 ai 77 anni” si legge nel post. Un concetto di bellezza senza limiti, che va valorizzato a tutte le età, con amore reciproco e verso se stessi, come viene sottolineato da un altro hashtag, #IgotItFromMyMama “Me lo ha tramandato la mia mamma”.

