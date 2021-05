Iva Zanicchi

La cantante e opinionista aveva dovuto lasciare d'urgenza lo studio dell'Isola dei famosi per le conseguenze di una puntura di vespa

Iva Zanicchi ha superato il piccolo incidente che l’aveva costretta a lasciare lo studio dell”Isola dei famosi‘ l’altra sera. Tutta colpa di una puntura di vespa, ha spiegato lei stessa sui social.

Un incontro ravvicinato quanto indesiderato che le aveva lasciato un impressionante rigonfiamento alla mano. Situazione cui Iva Zanicchi, da professionista qual è, aveva cercato di resistere stringendo i denti.

Alla fine però il dolore era diventato insopportabile e Zanicchi ha dovuto dare forfait, lasciando lo studio del reality di Canale 5. Un fatto che aveva creato scompiglio e preoccupazione in Rete e sui social.

Iva Zanicchi ha rassicurato tutti

Iva Zanicchi ha rassicurato tutti proprio via social: dopo una nottata terribile che le ha anche portato febbre, il gonfiore è diminuito e il malessere rientrato. La cantante e presentatrice ha anche colto l’occasione per ringraziare tutti i fan per l’affetto e l’attenzione nei suoi confronti.

Non sapeva di essere allergica

“Non sapevo di essere allergica. Sono cresciuta in campagna, e di vespe ne ho incontrate”, ci ha detto la cantante. “Probabilmente non sono mai stata punta da una vespa”.

Ricordiamo che qualche tempo fa sia Iva sia il suo compagno Fausto Pinna avevano sconfitto il Covid, nemico ben più feroce di una vespa.

