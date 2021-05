Federica Panicucci

La trentesima edizione dell'evento benefico andrà in onda in prima serata su Canale 5 martedì 25 maggio

Sarà Federica Panicucci a condurre la trentesima edizione de ‘La Partita del Cuore’.

Il fischio di inizio è fissato per martedì 25 maggio in prima serata su Canale 5. A sfidarsi a scopo umanitari, a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e i Campioni per la Ricerca, guidati da Andrea Agnelli.

“Inizia una nuova avventura, la Partita del Cuore sbarca su Mediaset per l’edizione che celebra i 30 anni del più grande e longevo evento di solidarietà. La Nazionale Italiana Cantanti, da sempre vicina ai più deboli, sta per vivere un nuovo capitolo, sicura dell’entusiasmo dei suoi nuovi partner” commenta Ruggeri, presidente della squadra.

Federica Panicucci in diretta dall’Allianz Stadium di Torino

L’evento benefico, condotto come detto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match.

Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Agnelli, scenderanno in campo tra gli altri John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani.

La Nazionale Cantanti schiererà invece Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l’ex interista Maicon e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese.

Il numero solidale 45527 è già attivo e fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Si possono donare 2 euro mandando un sms da rete WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Da telefono fisso, invece, si possono donare 5 o 10 euro.

