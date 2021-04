Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

La giovane modella valtellinese confessa sui social: cerotti antidolorifici dopo il weekend di passione

Natalia Paragoni si è lasciata andare a confessioni intime su Instagram che hanno fatto scalpore. La giovane modella valtellinese racconta di aver trascorso un weekend di fuoco alle Terme di Bormio con Andrea Zelletta. L’ex tronista conosciuto a Uomini e Donne, e protagonista della recente edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe infatti la causa di passione e dolori.

In una Instagram Story Natalia lamenta un dolore muscolare da costringerla a recarsi in farmacia per procurarsi dei cerotti caldi per trovare un po’ di sollievo.

Natalia Paragoni ributta la palla ad Andrea Zelletta

Su Instagram, Natalia racconta: “Io soffro di scoliosi e cifosi, poi soprattutto quando sono stressata mi viene un forte mal di schiena. Se notate anche quando mi alleno evito di fare la parte superiore perché ho un po’ di dolori”.

“Se devo dire proprio la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, ma ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare. Andreuccio è colpa tua. No, dai, facciamo che la colpa è 50/50. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico. Se vuole ve li dirà Andrea. E comunque non sarà la prima volta e nemmeno l’ultima. Quando avrò ottant’anni starò ferma”, ha raccontato la web influencer ai suoi follower su Instagram.



I fan non hanno perso tempo e hanno prontamente ribattezzato Zelletta “Lo stallone” di Taranto.

