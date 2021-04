In prima serata su Canale 5 Maria De Filippi conduce il talent show del sabato sera

‘Amici’ suona la sesta. La puntata che va in onda nella prima serata di Canale 5 del 24 aprile è infatti la numero 6 della stagione.

Sono 9 i concorrenti ancora in corsa per la vittoria nel talent show di Maria De Filippi: Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Raffaele e Tancredi (cantanti); Giulia, Alessandro, Samuele e Serena (ballerini).

Ospiti speciali ad ‘Amici’

La prima serata di Canale 5 sarà arricchita, come di consueto, anche da ospiti speciali. ‘Amici’ darà infatti il benvenuto a Nino Frassica e Annalisa (seconda ad ‘Amici 10’ nel 2011) che porterà il brano sanremese ‘Dieci’.

