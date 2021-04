La Divina chiede aiuto ai fan: "Mandatemi video delle mie gare"

“Da un anno e mezzo stiamo lavorando a un docufilm sulla mia preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo” rivela Federica Pellegrini in una story di Instagram. E poi aggiunge una richiesta per i fan: “Adesso entrate in gioco voi, perché io e la produzione stiamo cercando dei video amatoriali. Fatti alle gare, quando ero piccola… qualsiasi tipo di video amatoriale che mi riguarda. Potrebbero far parte del docufilm… mandatene un sacco. Ciao!”.

Vent’anni di record

Il milione e trecentomila follower dovrà scavare nelle memorie di loro cellulari e macchine fotografiche per trovare documenti inediti sulla lunga carriera della Divina, come è chiamata la nuotatrice. Un susseguirsi di successi iniziato ufficialmente nel 2002 ai Campionati italiani di Gubbio: Federica ha solo 14 anni e conquista il terzo gradino del podio. Due anni dopo, arriva la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene, successo che rende Federica Pellegrini la più giovane atleta italiana a salire sul podio olimpico. Poi nessuno l’ha più fermata.

Ha anche affrontato il Covid

L’uscita del docufilm, ha detto la nuotatrice, è prevista dopo Olimpiadi di Tokyo, in calendario dal 23 luglio all’8 agosto 2021 (qui la dichiarazione del premier giapponese), che saranno le quinte per la campionessa 32enne. Si è ufficialmente qualificata per la competizione lo scorso 2 aprile, agli Assoluti di Riccione, vincendo la gara della sua specialità, i 200 metri stile libero, in 1’56”69.

Al termine della gara, ancora in vasca, ha mostrato il ‘cinque’ con la mano. Poi si è lasciata andare a un pianto liberatorio: “Non sono stati mesi semplici questi ultimi”. Il riferimento è alla fatica di una preparazione che è stata più lunga del previsto, tra il rinvio delle Olimpiadi a causa della pandemia e il Covid preso lo scorso autunno (leggi qui).

E dopo le Olimpiadi, Federica Pellegrini si dedicherà a matrimonio e figli?

Le Olimpiadi di Tokyo saranno le ultime per la Divina. E dopo? Si ritira? Matrimonio e figli? “Sono cose naturali, non si programmano. Dopo le Olimpiadi non si programma più niente!”, ha recentemente dichiarato.

