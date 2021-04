Inizia la scalata al successo della più grande star della musica: oltre di un miliardo di dischi venduti in tutto il mondo

A Las Vegas, in Nevada, il 23 aprile 1956, Elvis Presley si esibisce nel suo primo concerto. II più celebre cantante del Novecento, in grado di rivoluzionare il modo di fare musica e di proporla sul palco. È l’inizio di una serie di spettacoli che in vent’anni lo trasformeranno da fenomeno del palcoscenico a vera e propria icona. 61 album in 24 anni di attività, con l’incredibile record di più di un miliardo di dischi venduti in tutto il mondo. È stato definito il Re del Rock and Roll, o semplicemente the King, “il Re”. Fonte di ispirazione per gli italiani Adriano Celentano, Little Tony, Bobby Solo.

