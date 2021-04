Grandi novità a l’Isola dei Famosi. In arrivo quattro nuovi naufraghi

Nuovi ingressi all’Isola dei Famosi 2021. Nella puntata di giovedì 22 aprile sbarcheranno a Cayo Cochinos quattro nuovi naufraghi pronti a scalzare gli attuali abitanti dell’Isola dalle loro posizioni.

I nuovi entrati sono tre femmine e un maschio: Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante. Quattro concorrenti tosti e agguerriti che daranno del filo da torcere al gruppo presente sull’Isola.

A dare il benvenuto ci sarà Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, che coordinerà le nuove prove che offriranno ai naufraghi la possibilità di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Tre i concorrenti previsti per il televoto: Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma. Chi si salverà questa sera?

Chi sono i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi

Manuela Ferrera è una modella e opinionista tv. Già meteorina al Tg4, è una presenza fissa di Tiki Taka e ha posato senza veli per il calendario di For Men. Secondo i bene informati avrebbe avuto un flirt con Cristiano Ronaldo e una relazione con Gonzalo Higuain. Recentemente è stata artefice di un piccato scambio di battute Marialaura De Vitis, la fidanzata 22enne del giornalista Paolo Brosio.

Emanuela Tittocchia è conduttrice, opinionista televisiva e attrice. La sua popolarità è dovuta principalmente alla soap opera Centovetrine, nella quale ha ricoperto il ruolo di Carmen. In passato ha partecipato al reality show La Talpa. Tra le sue principali relazioni amorose quella con Fabio Testi e Biagio D’Anelli, l’ex fidanzato di Manuela Ferrera.

Rosaria Cannavò è una soubrette, ballerina e modella molto nota nei primi anni Duemila. Ha lavorato anche lei come meteorina del Tg 4 ma ha fatto parte anche del corpo di ballo di Sarabanda e Paperissima. Qualche tempo fa è stata ospite a Ciao Darwin. Nel suo curriculum sentimentale delle liaison con gli ex calciatori Antonio Cassano e Christian Panucci.

Mattia Diamante è vocalist e organizzatore di eventi musicali. Nel 2017 è stato il corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne e come concorrente a Ex on the beach sull’emittente MTV. Qualche mese fa ha partecipato a La Pupa e il Secchione in coppia con Sara Hafdaoui.

