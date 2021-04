La serie, tratta dall’omonimo teen drama norvegese, è in esclusiva su RaiPlay

Arriva su RayPlay la serie tv sul revenge porn intitolata ‘Nudes’, che raccoglie le storie di tre teenager che si ritrovano a fare i conti con la diffusione online delle proprie immagini private.



I personaggi di ‘Nudes’

C’è chi pubblica e chi viene pubblicato, vittime e carnefici. Vittorio, Sofia e Ada sono i protagonisti della serie tv sul delicatissimo tema del ‘revenge porn’, più attuale che mai, considerati i recenti e gravissimi fatti di cronaca nel nostro Paese sul tema. Tre esistenze travolte da una vicenda drammatica, che si snoda tra le strade rassicuranti della provincia bolognese.

La linea d’ombra dell’adolescenza

La serie, visibile in esclusiva su RaiPlay, affronta per la prima volta il tema del revenge porn attraverso il punto di vista dei giovani protagonisti.

L’obiettivo è narrare le conseguenze – spesso devastanti – di un gesto fatto con superficialità e senza consapevolezza, come può accadere in un’età acerba come l’adolescenza. Diretta da Laura Luchetti, con Nicolas Maupas, Fotinì Peluso e, per la prima volta sullo schermo, Anna Agio, ‘Nudes’ è prodotta da Riccardo Russo per Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction.

Il cast di ‘Nudes’

Laura Luchetti – regista

Durante la sua carriera dirige cortometraggi, videoclip, pubblicità, documentari e produzioni teatrali. Il suo primo film, ‘Febbre da Fieno’, distribuito da Walt Disney, si aggiudica diversi premi internazionali. ‘Fiore gemello’, suo secondo lungometraggio, entra nella shortlist per la candidatura agli European Film Awards. Il suo ultimo cortometraggio d’animazione, ‘Sugarlove’, ottiene il premio per Miglior Animazione ai Nastri d’Argento.

Nicolas Maupas – Vittorio

Nicolas Maupas, di origini Italo-Francesi, nasce a Milano il 29 ottobre 1998. Nel 2018 frequenta le classi di tecnica e di scena al fACTORy 32 di Milano. Nello stesso anno comincia i suoi studi all’Accademia09. Nell’autunno del 2020 è protagonista della fiction ‘Mare fuori’, diretta da Carmine Elia, in onda su Raidue. La serie racconta le vicende di un gruppo di giovani ragazzi reclusi nel carcere penale minorile di Napoli.

Fotinì Peluso – Sofia

Fotinì Peluso, classe 1999, romana dalle origini greche. Debutta in televisione nel 2018 con la fiction Rai ‘Romanzo famigliare’. È una dei protagonisti delle prime due stagioni della serie Rai di Ivan Cotroneo ‘La Compagnia del Cigno’, in onda nel 2019 e nel 2021. Nel corso del 2020 è protagonista femminile dell’opera prima di Francesco Fanuele ‘Il Regno’. Esordisce su Netflix con il film ‘Sotto il sole di Riccione’ e recita in ‘Cosa sarà’, di Francesco Bruni.

Anna Agio – Ada

Piacentina di origine, Anna vive attualmente a Firenze. La sua attitudine alla recitazione si rivela già dalle elementari: Anna, durante le recite scolastiche, da bambina timida si mostra completamente trasformata, come se il palco le appartenesse. Inizia così a studiare recitazione. Il ruolo in ‘Nudes’ è il primo della sua carriera.

