Le prime immagini della serie dedicata al mitico Pipe de Oro, firmata Amazon Prime

E’ uscito il primo trailer di ‘Maradona – Sogno Benedetto‘, la serie tv dedicata al Pibe de Oro che uscirà entro il 2021 su Amazon Prime Video. Pochi secondi che mostrano il grande calciatore, interpretato nelle varie fasi della vita da Nazareno Casero (‘Historia de un Clan’), Juan Palomino (‘Magnifica 70’) e Nicolas Goldschmidt (‘Supermax’).

Una vita in dieci ore

La storia di Diego Armando Maradona sarà raccontata in dieci episodi di un’ora. Dalle umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla straordinaria carriera, al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il ruolo chiave del fuoriclasse nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Set in cinque paesi

Prodotto dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, la serie biografica è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico.

