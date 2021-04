Sabrina Ferilli in Svegliati amore mio

Lui perde il lavoro per un post sulla fiction Svegliati amore mio. Lei si offre di pagare le spese legali

“Svegliati amore mio” la fiction con Sabrina Ferilli è stata molto più di un semplice successo televisivo.

È andata a toccare sensibilità, problemi e interessi delicati diventando terreno di scontro politico e anche legale.

Ma cosa è successo esattamente?

Dopo aver condiviso sui social un post sulla fiction, Riccardo Cristello, operaio del siderurgico ex Ilva di Taranto, oggi ArcelorMittal, è stato licenziato in tronco.

Una fiction quasi vera

Ideata e prodotta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, “Svegliati amore mio” è andata in onda su Canale 5 e racconta di una madre Nanà – interpretata da Sabrina Ferilli – che si batte contro l’acciaieria Ghisal, fabbrica che potrebbe aver fatto ammalare di leucemia la figlia.

Da sempre impegnata al fianco dei lavoratori e dei “precariamente occupati” come nel film di Paolo Virzi, Tutta una vita davanti – Sabrina Ferilli si è sentita coinvolta nella vicenda e ha voluto fare un gesto di generosità: ha chiamato Riccardo Cristello per offrirgli un aiuto e pagare le spese legali per la causa contro il suo ex datore di lavoro. Ma non basta.

Sull’episodio è intervenuto anche il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando che, dopo un primo contatto con l’amministratore delegato di Arcelor Mittal, Lucia Morselli, ha detto: «Il caso non è chiuso. Scriverò all’azienda per farmi dare altre spiegazioni».

Pur non richiamando in maniera esplicita la vicenda dell’ex Ilva di Taranto la fiction a molti ha ricordato le vicende del polo siderurgico pugliese oggi ArcelorMittal.

L’acciaieria di Taranto è la più grande d’Europa. Da decenni vive un’odissea con battaglie tra industria e magistratura. Lo Stato sta tornando in parte proprietario dell’acciaieria e con l’azienda sta attuando un piano di decarbonizzazione per produrre in modo meno inquinante.

Dopo la fiction, due operai nei guai

Il putiferio è scoppiato dopo che due operai, sui social hanno condiviso un post Facebook che invitava a vedere la fiction. Ad ArcelorMittal, quei post sono suonati offensivi spiegando che il problema non erano tanto i post in sé che invitavano a “vedere la serie”, quanto i successivi commenti sui social definiti dall’azienda «affermazioni di carattere lesivo e minaccioso».

I due operai sono stati subito sospesi dal lavoro. Riccardo Cristello, (45 anni, moglie e due figli), dopo 21 anni in acciaieria è stato licenziato. Da qui l’interessamento da parte dell’attrice che, appresa la notizia, ha chiamato l’operaio esprimendogli solidarietà e offrendogli il proprio aiuto per sostenere le spese legali.

Garbatamente Roberto – che è sostenuto dal sindacato Usb, Unione sindacale di base, – ha ringraziato l’attrice per l’aiuto offerto e per il suo interessamento. Sarà il sindacato a sostenere le spese della causa.

Sostegno anche di Izzo e Tognazzi

Sostegno al licenziato, ai dipendenti del siderurgico e in genere alla popolazione tarantina che vive quotidianamente le difficoltà legate al ricatto lavoro o salute, è stato espresso anche dagli ideatori della fiction, Simona Izzo e dal marito Ricky Tognazzi.

In particolare Izzo, intervistata da Novella 2000 ha detto: «Taranto è una delle città più belle del mondo, ma è innegabile che il suo mare, i suoi pesci siano inquinati.

Molti pensavano che “Svegliati amore mio” raccontasse una vicenda inventata, non è così. Sono orgogliosa d’aver fatto conoscere una triste realtà. Sono troppi i bambini morti o affetti da leucemia, linfomi».

Dalla fiction alla politica

Questo licenziamento è diventato anche un caso politico. Il Ministro Andrea Orlando, ha chiamato subito l’amministratore delegato di Arcelor Mittal per avere chiarimenti, poi a Radio 24 ha detto: «Il caso non è chiuso. Scriverò all’azienda per farmi dare altre spiegazioni, è stato mandato l’atto con cui è stato licenziato il lavoratore, ma questo non spiega molto delle ragioni che hanno portato a questa decisione».

Lo Stato ha siglato un accordo con l’attuale proprietà dell’ex Ilva, per raggiungere la maggioranza del capitale e avviare la decarbonizzazione di alcuni impianti, per produrre acciaio in modo meno inquinante.

