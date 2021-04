Viviana Vizzini Miss Universo Italia 2020

La nostra Miss Universo Italia 2020 “A causa del Covid mi impediscono di entrare negli Usa".

Viviana Vizzini modella italiana diventata famosa per aver vinto l’edizione 2020 del concorso di bellezza Miss Universo Italia, vorrebbe partecipare all’elezione di Miss Universo 2021

La 28enne siciliana – nata a Caltanissetta il 6 giugno 1993 – dovrebbe rappresentare l’Italia alle finali di Miss Universo 2021 previste per il 16 maggio prossimo in Florida, negli Stati Uniti.

ITALIA NELLA LISTA NERA DEGLI USA

Ma la pandemia di Covid rischia di ostacolare la sua partecipazione. Negli Stati Uniti infatti non è possibile accedere per chi proviene nei Paesi della black list, come l’Italia.

Viviana – ancora single anche se le hanno attribuito numerosi flirt tra cui quello con Andrea Damante – è entrata di diritto in finale lo scorso dicembre durante la kermesse presentata da Vladimir Luxuria.

E’ tra le favorite al trono di Zozibini Tunzi, la sudafricana incoronata nella scorsa edizione.

Miss Universo è uno dei più prestigiosi concorsi di bellezza al mondo, seguito ogni anno da circa 600 milioni di spettatori e organizzato da Miss Universe Organization.

VIVIANA NON DEMORDE

Lo scettro di Miss Universo – trasmesso in mondovisione – non è mai arrivato in Italia.

Per ora ci siamo accontentati di secondi posti: quello di Daniela Bianchi nel lontano 1960 e di Roberta Capua nel 1987.

Pur rischiando di non partecipare Viviana non ha alcuna intenzione di arrendersi e restare a casa. “Mi impediscono di entrare negli Stati Uniti. Non accettano il mio visto a causa dell’emergenza Covid ma non mi arrendo”.

Viviana è più decisa che mai a trovare una soluzione che le permetta di inseguire il suo sogno.

