"La radio per viaggiare diventerà la radio che fa viaggiare", ha sottolineato la nuova direttrice, Angela Mariella

Nuovi programmi, tanti conduttori di peso, più musica, senza dimenticare il fondamentale servizio ai cittadini sul traffico sulle nostre strade: è la nuova Isoradio, il cui palinsesto, più ricco, è stato presentato oggi dalla Rai. L’info-mobilità resta la spina dorsale del canale, ma il corpo si arricchisce di programmi che “permetteranno di raccontare la prossimità del quotidiano”.

“La radio per viaggiare diventerà la radio che fa viaggiare”, ha sottolineato la nuova direttrice, Angela Mariella. Che ha coinvolto nel suo progetto un mostro sacro della radio, e non solo, come Renzo Arbore. Per lui un programma alle 21, ‘Alto Gradimento Revisited’, con Dario Salvatori, che sa di storia della radiofonia, con richiami ad Alto Gradimento, ma con uno sguardo ai giovani. “Finalmente”, ha scherzato Arbore, “non si dovrà cambiare stazione per seguirci mentre si viaggia”. “Ci sarà tanta improvvisazione”, ha aggiunto Salvatori. Arbore, ha raccontato Mariella, “ha tirato fuori la sua ‘argenteria’, ha messo Dario Salvatori a lucidarla, e tutte le sere la offriranno al pubblico”.

Ma non è l’unica novità per Isoradio. Monica Setta condurrà ‘Parla con lei’, un viaggio al femminile nell’Italia del Covid e post-Covid. In ‘Colazione da Simona’, con Simona Arrigoni, gli ascoltatori potranno avere “risposte semplici ai problemi di tutti i giorni”. Roberto Poletti accompagnerà i viaggiatori notturni con il suo ‘I Senzanotte’. Igor Righetti guiderà l’ironico ‘L’autostoppista’, mentre Federico Vespa e Silvia Salemi, con ‘Il mio Campo Libero’, parleranno di sport e musica.

“Il nostro competitor è il futuro, ineluttabile e inarrestabile”, ha sottolineato la direttrice, “e il futuro scavalcherà Isoradio nel racconto del traffico. Per forza: Google sarà sempre più rapido e preciso. Ma qui abbiamo il talento: i conduttori di Isoradio sono i veri talenti, preziosissimi. E dobbiamo ripartire dal racconto: raccontare l’Italia e gli italiani. Tutte le sfide – conclude Mariella – la Rai le può vincere dentro il servizio pubblico”.

La nuova Isoradio Non sarà solo ‘la radio da viaggio’, ma diventa ‘la radio del viaggio’. Continuando ad accompagnare gli italiani lungo le loro strade.

