Roma, 27 mar. (LaPresse) – Matteo Garrone è il miglior regista del 2018 per 'Dogman'. È lui a ricevere il David per la miglior regia dalle mani di Stefano Accorsi alla 64esima edizione dei David di Donatello. "La regia è fondamentale ma senza grandi attori non si va da nessuna parte", ha dichiarato Garrone portando sul palco anche il suo protagonista, Marcello Fonte, che era candidato come Miglior attore ma non ha vinto (il premio è andato ad Alessandro Borghi). Matteo Garrone ha scherzato: "Marcello ha vinto tutti i premi possibili tranne stasera che c'era sua mamma".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata