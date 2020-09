Scuola, Fontana: "Era fondamentale ricominciare per dare una sensazione di normalità"

Così il governatore della Lombardia in occasione del rientro in classe degli studenti

"Sono soddisfatto innanzitutto perché è ricominciata la scuola, è fondamentale che ricominci per dare una sensazione di ritorno alla normalità". Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana a margine della visita all'istituto di istruzione superiore (Iss), Luigi Lagrange, in occasione del primo giorno di scuola. "Presidi e personale scolastico hanno lavorato in modo molto positivo, anche se c'è qualche evidente problema nella copertura delle classi - ha aggiunto - problemi che avrebbero dovuto essere anticipati e invece sono stati ritardati creando qualche disagio".