Al via la maturità, il maxi orale per tutti voluto dal covid

di Maria Elena Ribezzo

500 mila studenti si preparano a discutere una maturità come nessuno si sarebbe aspettato, fino a qualche mese fa. Un esame unico, inedito, al quale nessuno era preparato. Non c'è una prova scritta, ma un maxi-orale omnicomprensivo, a partire da un elaborato.



Per l'apertura degli esami, la ministra Lucia Azzolina ha scelto di essere a Bergamo, una delle città che ha più sofferto nei giorni bui della pandemia. Alle 9.30 sarà all'Its Giacomo Quarenghi: "Ci tenevo a dare un messaggio di vicinanza molto concreto", spiega. "Ci sono territori che hanno dovuto mettere ancora più impegno e responsabilità per affrontare questi Esami di Stato in presenza. Sarò a Bergamo per ringraziare gli studenti, i docenti, i commissari e tutto il personale. Dirò loro che sono stati un grande esempio che ci aiuterà anche in vista di settembre". Il profilo Instagram del Miur ospita anche il racconto di una studentessa di Codogno, con l'hashtag #MiMaturo. Un diario social in cui Benedetta, alunna del liceo 'Giuseppe Novello', racconta le sue 24 ore prima dell'Esame.



Da Nord a Sud tutti domani dovranno indossare la mascherina. Solo gli studenti potranno toglierla durante il colloquio, mantenendo però la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dagli esaminatori. Il commissario straordinario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, d'accordo con il ministero dell'Istruzione ne ha fatte arrivare nelle 3.268 scuole che ospitano gli esami di maturità 5,3 milioni, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutte le sessioni delle prove. "Nella seconda fase dobbiamo incentivare comportamenti responsabili da parte di tutti i cittadini, a cominciare da quelli più giovani", sottolinea Arcuri.



Per garantire le prove in piena sicurezza sono stati stanziati 39 milioni di euro per la pulizia, l'acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, per la predisposizione di percorsi di ingresso e uscita dagli istituti. Le aule dovranno essere ben areate e saranno pulite alla fine di ogni sessione di esame (mattina e pomeriggio). Ogni candidato potrà portare con sé un solo accompagnatore, che dovrà a sua volta rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina.



Le 13mila commissioni d'esame (sei membri interni e il presidente esterno) si sono insediate ieri e, a partire dalle 8.30 di domani, accoglieranno i candidati di quest'anno. Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale quest'anno è stato rivisto: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta 100/100 e si potrà ottenere la lode.



