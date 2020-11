Miur: "Mascherina obbligatoria in classe sempre"

Il Miur chiarisce che la mascherina dovrà essere sempre portata in aula nelle scuole. "A partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, 'salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina', le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del Dpcm". E' quanto precisa il ministero dell'Istruzione in una circolare alle scuole.

"Si tratta di una disposizione che il Dpcm ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, 'su proposta del Ministero della salute', volta a contemperare diritto alla salute e diritto all'istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici", ricorda Viale Trastevere.

"Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Dpcm, 'possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso'. Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture".

