Miozzo (Cts): "Pilastri distanza, mascherine e igiene rimangono tali"

Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in audizione in commissione Cultura alla Camera.

Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, parla anche della ripartenza della scuola in audizione in commissione Cultura alla Camera. "L'obiettivo è riaprire le scuole ma anche continuare a tenerle aperte", ha spiegato non nascondendo le preoccupazioni. "E' frustrante sapere che non siamo in grado di dare certezze granitiche nella pianificazione di medio e lungo periodo".

Poi sulle linee guida. "Non posso non ribadire che nella nostra analisi i tre pilastri (distanziamento, mascherine e igiene) rimangono tali. E sono condivisi nell'intera comunità internazionale. Il distanziamento è fondamentale, ci siamo adeguati alle indicazioni dell'Oms che cita il metro come minimo. E' importante sottolineare che la società italiana di pediatria dichiara che non esiste anche per bambini piccoli un problema nel vestire la mascherina, non è dannosa. Abbiamo dei riferimenti che abbiamo voluto definire, dai sei anni in su", ha detto Miozzo. "Suggeriamo - ha continuato - che i bambini dai 6 ai 10 anni indossino la mascherina nel movimento da casa a scuola, all'entrata di scuola e nel movimento fino in classe. Quando sono al banco, se sono distanziati di almeno un metro, non devono indossarla".

"Con temperatura a scuola ci sarebbero troppe aggregazioni"

"Non siamo contrari alla misurazione della temperatura a scuola - spiega - ma ci sono problemi tecnici che rendono questo esercizio veramente complicato. Si creerebbero code che comportano aggregazioni che stiamo cercando di evitare".

Mascherina trasparente per gli insegnanti

"Tutti gli operatori scolastici devono indossare la mascherina. Stiamo valutando un tipo di mascherina per gli operatori con una parte trasparente al centro, per consentire ai ragazzi di visualizzare il movimento labiale dell'insegnante", le parole del coordinatore del Cts che poi sui test sierologici per tutto il personale dice: "Io, Agostino Miozzo, li avrei resi obbligatori, purtroppo è una procedura invasiva".

Su Tpl a breve indicazioni a Mit, macherine e dispencer su bus

"Per quanto riguarda il tpl, abbiamo dato indicazioni che stiamo formalizzando al Mit, che valuta e analizza gli studi e le verifiche effettuate sui contagi sui trasporti pubblici. Quello che c'è di scientificamente rilevante nella comunità internazionale e dato suggerimenti sull'uso delle mascherine. Abbiamo dato indicazioni sulla riorganizzazione degli orari di ingresso e uscita a scuola e suggerito i dispencer di igienizzanti a bordo. Questo porta a rendere compatibile un uso adeguato al trasporto pubblico destinato ai ragazzi e alle strutture", ha detto Miozzo.

Trend coronavirus sotto controllo ma ci aspettiamo lieve incremento

"In questo momento il trend è sotto controllo anche se in numeri sono in ascesa", ha spiegato Miozzo aggiungendo: "Stiamo guardando con molta attenzione all'attuale trend epidemiologico, sono dati in fondo attesi. Questa estate è stata vissuta grazie al clima in maniera tradizionale e ora paghiamo qualche libertà che qualcuno si è preso, contraddicendo alle indicazioni universali nel rispetto dei pilastri della lotta al covid in attesa del vaccino".

