Ministra Azzolina e sindacati firmano protocollo sulla sicurezza

Firmato il Protocollo per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico. A sottoscriverlo sono stati il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e le organizzazioni sindacali della scuola. Dall’help desk per le scuole alle modalità di ingresso e uscita, all’igienizzazione degli spazi, il protocollo offre regole chiare alle istituzioni scolastiche ed è un punto di riferimento anche per studentesse, studenti e famiglie, rimarcano dal ministero dell'Istruzione. "Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità", sottolinea Lucia Azzolina.

Soddisfatte le organizzazioni sindacali che hanno definito la firma del protocollo un momento "storico", perché "si superano le norme del 2008 che avevano portato ai tagli e alle classi pollaio", con riferimento alle norme dell'ex ministro Gelmini che hanno portato, fra l'altro, all'innalzamento del numero di alunni per classe.

Dubbi invece dai presidi. Il presidente dell'Anp Antonello Giannelli ha ribadito "la richiesta di chiarimenti urgentissimi circa l'ipotesi in cui l'istituzione scolastica non abbia la disponibilità degli spazi e dei locali idonei per la didattica in presenza con la garanzia del metro lineare di distanza in contesto statico previsto dalle norme anticontagio: come ho più volte ripetuto, come Anp che il ricorso alla didattica a distanza necessiti di una previsione normativa espressa".

