Maturità, doppia materia alla seconda prova: Latino-Greco al Classico e Matematica-Fisica allo Scientifico

Da febbraio al via le simulazioni per entrambe le prove scritte

Latino e greco al liceo Classico, matematica e fisica al liceo Scientifico, scienze umane e diritto ed economia politica al liceo delle Scienze umane opzione economico sociale. Per la seconda prova della Maturità 2019 gli studenti dovranno affrontare l'opzione più complessa, quella delle due materie insieme, inserita dopo la riforma della scuola dello scorso novembre che ha eliminato la terza prova scritta.

Niente paura, però. In una diretta Facebook, lo stesso ministro dell'Istruzione spiega che verranno organizzati nei prossimi mesi delle simulazioni, per spiegare nel dettaglio le prove e abituare i ragazzi alla nuova formula d'esame. "Da quest'anno ci sono delle novità e per questo da ottobre abbiamo cominciato a fornire informazioni utili per le prove a voi e i vostri docenti. Per sostenervi nella vostra preparazione - ha detto Marco Bussetti - organizzeremo anche delle simulazioni per la prima e la seconda prova e si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile"

Ecco l'elenco completo delle materie per la seconda prova

LICEO CLASSICO - Latino e Greco

LICEO SCIENTIFICO - Matematica e Fisica

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - Scienze Umane e Diritto ed economia

LICEO LINGUISTICO - Lingua straniera 1

LICEO MUSICALE: Teoria analisi e Composizione

LICEO COREUTICO: Tecniche della danza

ISTITUTO TECNICO DEL TURISMO - Discipline turistiche e aziendali e Ingles

ISTITUTO TECNICO INFORMATICO - Informatica e Sistemi e reti

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA - Scienza e cultura dell'alimentazione e Laboratorio servizi enogastronomici

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA - Economia agraria e dello sviluppo territoriale e Valorizzazione attività produttive e legislazione di settore

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata