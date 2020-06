Conte: Grande in bocca al lupo, dovrete essere protagonisti Italia migliore

"Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che a partire da domani affronteranno la prova orale dell'esame di maturità. Tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un'Italia migliore". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, postando un videomessaggio. "Per voi è una prova speciale, ci arrivate in un tempo sospeso - dice il premier -. La pandemia vi ha costretto a sospendere quella che era la presenza in classe, avete studiato per conto vostro con questa didattica a distanza. Avete sostenuto già una grande prova"

