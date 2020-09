Il 22 ottobre al via il concorso straordinario

Al via il 22 ottobre il concorso straordinario per la scuola. E' questa, stando a quanto riporta il Sole 24 ore, la data scelta per la selezione straordinaria da 32mila posti riservata ai precari con tre anni di servizio che andrà avanti almeno fino a metà novembre. Subito dopo tocca a quelli ordinari per infanzia/ primaria e per le secondarie di I/II grado per altre 46mila cattedre complessive, con l’obiettivo esplicito del ministero dell’Istruzione di riuscire a chiudere almeno la prova preselettiva entro fine 2020. L'ufficializzazione è attesa per oggi in un'informativa ai sindacati, domani dovrebbe seguire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

