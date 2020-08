Galli: "Impossibile per i bambini portare la mascherina per 5 ore"

"Portare la mascherina a scuola sarebbe opportuno in un mondo ideale, ma è impossibile ipotizzare che ragazzini e bambini possano indossarla per cinque ore consecutive. Non ce la faccio neanche io, che la riesco a tenere per tempi inferiore". Così Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano parlando a 'L'aria che tira' su La7. "Le mascherine - ha aggiunto - vanno portate nei momenti di maggiore assembramento, in cui non se ne può fare a meno, quindi all'ingresso e all'uscita da scuola. Durante l'intervallo pure ma vedo difficile fare la merenda con la mascherina in faccia".

