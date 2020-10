Covid, Emiliano: "In Puglia chiudiamo tutte le scuole"

"Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado". Lo annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Sky Tg24. "Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria", aggiunge. "Abbiamo verificato che l'aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole", conclude.

