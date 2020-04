Consiglio dei Ministri: tutti promossi se scuole chiuse fino a settembre

Tutti promossi a scuola se le Aule venissero chiuse fino a dopo l'estate. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola, elaborato dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Via libera, dunque, alle misure per l'anno scolastico fermato, in maniera forzata, a causa dell'emergenza di pandemia di Covid-19.

Stando alla bozza circolata finora, in via eccezionale tutti gli studenti saranno ammessi all’anno scolastico successivo in caso di stop. Ammessi anche quelli con insufficienze nel primo quadrimestre. Però niente "6 politico" ma un attenta valutazione dell'impegno dimostrato durante l'anno e anche nella didattica a distanza.

A fare da spartiacque per un possibile rientro sarà la data del 18 di maggio: se la classe tornerà in aula la Prova di maturità sarebbe simile a quella solitamente sostenuta. Accanto al tema di italiano, comune a tutto il Paese, ci sarà però una seconda prova più specificamente e "localmente" aderente a quelle attività svolte durante l'anno. Le commissioni d’esame saranno composte dai professori interni e da un presidente esterno, rimodulato l'esame di terza media. In caso contrario tutti ammessi alla maturità che sarà online e senza la prova scritta.

Il Cdm dovrà anche dare via libera al decreto che dovrebbe dare liquidità alle imprese, colpite dalla pandemia di Coronavirus. Sono gli ultimi dettagli da definire a complicare tuttavia la stesura finale del testo. Dopo l'ok arrivato da Roberto Gualtieri per una garanzia al 100% per le somme al di sotto degli 800mila euro e al 90% per quelle al di sopra, continua il pressing di Iv e M5S perché la garanzia statale sia totale per tutti. "La garanzia statale al 100% alle banche per dare subito ad aziende e partite Iva il 25% del fatturato 2019 (da restituire a partire dal 2022) è la vera misura di ripartenza. Italia Viva sostiene con forza, da giorni, questa proposta.

