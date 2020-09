Conte: "L'anno ricomincerà regolarmente il 14 settembre"

Il premier Giuseppe Conte conferma l'inizio regolare delle lezioni. "Abbiamo lavorato intensamente in vista della riapertura delle scuole. Quest'anno il ritorno avverrà in un contesto nuovo e non facile, che sfiderà tutto il sistema Italia in ragione della pandemia in corso. Ma grazie al lavoro svolto, la scuola ripartirà il 14 settembre, nonostante qualche differenziazione di qualche regione", ha detto il presidente in una conferenza stampa a cui partecipano anche i ministri Speranza, Azzolina, De Micheli .

"Bisognerà affrontare qualche disagio, mettiamo in conto che ci saranno dei contagi anche a scuola, ma abbiamo predisposto un prontuario per affrontare queste difficoltà", afferma il capo del governo", che sottolinea: "Mettiamo in conto i contagi, ma c'è un prontuario.Nessuno ha la bacchetta magica, ma le famiglie non devono mai dubitare che il governo ha fatto il meglio che si poteva fare".

