Consegnati primi banchi a Codogno, Alzano e Nembro

Sono arrivate nei comuni di Codogno, nel Lodigiano, e Alzano e Nembro, nella Bergamasca, le sedie e i banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Lo conferma Giorgio Schena, direttore scolastico dell'istituto di Nembro, parlando a Rainews24. Si tratta delle prime consegne previste. Le tre località lombarde sono state tra le più colpite dal Covid-19.

"E' un segnale importantissimo, anche simbolicamente, in vista della riapertura delle scuole a metà settembre. Per la Lombardia e per tutto il paese: il governo sta producendo un grandissimo sforzo per garantire un ritorno sicuro a scuola dei nostri ragazzi. Fa specie invece vedere che Salvini, a parte girare tra la gente senza mascherina o distanziamento sociale, parla di sfiducia al ministro Azzolina solo per raggranellare qualche voto in più senza un minimo di proposta costruttiva. Mentre lui continua con le sparate, noi continuiamo a lavorare per il bene del paese". commenta l'ex ministro Danilo Toninelli (M5s).

