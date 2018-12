Bussetti: "Pochi compiti per Natale, ai ragazzi serve relax in famiglia"

"Se bisogna dare i compiti per le vacanze di Natale ai ragazzi? Pochi, i ragazzi hanno bisogno un attimo di rilassarsi e ritrovare i piaceri della vita famigliare e degli amici". Parola del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. "Cosa potrebbero fare? Certo, sicuramente la lettura. Ma anche fare movimento, dedicarsi ai propri hobby e andare a vedere delle mostre", ha aggiunto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Secondo quanto si apprende, oltre alla dichiarazione, il ministro ha annunciato una vera e propria circolare per la diminuzione dei compiti durante le vacanze, compiti che, per Bussetti, "gravano sugli impegni delle famiglie".

Da parte del Pd è subito pioggia di critiche. "Con il governo giallo-verde oramai siamo al 'più pilu per tutti'. Non bastava la favoletta del reddito di cittadinanza, il ministro Bussetti annuncia: meno compiti per le vacanze di Natale. Se la demagogia non risparmia neanche la scuola, siamo davvero alla frutta", attacca Stefano Pedica.

Ancora più dura Anna Ascani. "Non mettono un euro su edilizia scolastica, nuove competenze, orientamento, formazione degli insegnanti. Tagliano sull'alternanza scuola-lavoro. Ma in compenso fanno la circolare per diminuire i compiti per le vacanze. Questo governo vuole male alla scuola. Quindi al Paese tutto", scrive la parlamentare dem su Twitter.

