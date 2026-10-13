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martedì 13 ottobre 2026

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Caro affitti, alla Sapienza tornano le tende degli studenti in protesta

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Torna alla Sapienza di Roma la protesta degli studenti contro il caro affitti. Decine di ragazzi e ragazze hanno montato le loro tende all’esterno dell’ateneo. Quello che si sta facendo alla Sapienza “non parla solo alle condizioni di vita insostenibili, indecenti e intollerabili che vengono imposte ai giovani studenti universitari fuorisede e non, ma parla a tutte le giovani generazioni di questo Paese e anche a tanti e tante che giovani non sono più ma che hanno un problema clamoroso con gli affitti e il costo delle case”, ha dichiarato Elisabetta Piccolotti di Avs, arrivata all’Università per offrire il proprio supporto agli studenti.

Il problema del caro affitti, ha spiegato Piccolotti, “viene continuamente sottovalutato o al massimo agitato per un po di propaganda. Abbiamo visto Giorgia Meloni annunciare cinque mesi fa un Piano Casa che oggi non ha dato un solo alloggio popolare a nessuno”. La deputata di Avs ha aggiunto: “Dobbiamo guardare alla Francia, alla Spagna, e dare forza a questi ragazzi che non vanno repressi perché stanno protestando”.