Scuola, assessora Lombardia Tironi: "Sforzo contro difficoltà a coprire cattedre"

L’assessore di Regione Lombardia all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, è intervenuta questa mattina all’inaugurazione dell’anno scolastico 2026-2027all’Istituto Comprensivo Statale Luigi Galvani di Milano. Parlando con i giornalisti ha commentato “la difficoltà” che come ogni anno si ripete per garantire “le cattedre” ma ha sottolineato che “l’ufficio scolastico regionale ha fatto un lavoro pazzesco per garantire sin dal primo giorno la continuità didattica che fa la differenza per gli studenti”. “Come Regione – ha detto – continueremo a investire risorse importanti su diversi progetti. Penso a ‘scuola in ascolto’, una scuola che deve saper accogliere, accompagnare, ascoltare i nostri ragazzi nei momenti difficili”.

“Il grande tema della disabilità nel mondo scuola – prosegue Tironi – mettiamo a disposizione tanti milioni per aiutare le famiglie e non lasciare indietro nessuno, investiamo nella scuola perché siamo sempre più convinti che è un pilastro fondamentale che ha un impatto importantissimo sulle nostre comunità e società”. “La scuola lombarda e la scuola tutta deve stare a passo con i tempi – ha concluso – deve saper cambiare e affrontare le nuove sfide dei ragazzi di oggi: viviamo in un mondo dove tutto va veloce, forse troppo. Prima ancora dell’istruzione la sfida è quella dell’educazione. La scuola può fare tanto ma non tutto, solo insieme possiamo aiutare e fare la differenza”.