Scuola, mobilità 2026/27: pubblicati i trasferimenti Ata

Pubblicate le mobilità del personale Ata per l’anno scolastico 2026/2027. Dopo che tra fine maggio e inizio giugno erano stati resi noti i trasferimenti di docenti, insegnanti di religione cattolica e personale educativo, oggi, giovedì 12 giugno, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato – tramite gli Uffici scolastici provinciali – gli esiti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Come controllare i risultati

Il personale che ha presentato domanda di mobilità ha ricevuto la notifica dell’esito sia tramite e-mail sia attraverso l’app IO. Il risultato è consultabile anche accedendo a Istanze Online. Gli Uffici Scolastici provinciali hanno inoltre pubblicato sui rispettivi siti istituzionali i bollettini con gli esiti complessivi delle operazioni, fatta salva la possibilità di successive rettifiche nei casi previsti dal CCNI.