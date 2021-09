Così il ministro dell'Istruzione in audizione davanti alla Commissione Cultura alla Camera

(LaPresse) “Voglio ricordare di cosa stiamo parlando quando parliamo di scuola: 857.077 docenti, 213.243 tecnici amministrativi. L’impegno che ci eravamo presi era quello di ripartire avendo tutti i docenti al loro posto. Sono veramente contento di dire che questo impegno che ci eravamo presi quest’anno sarà realizzato per la prima volta nella storia della Repubblica”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione davanti alla Commissione Cultura alla Camera. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

