Milano: alla Bicocca il Nobel Kitagawa e Nicola Spaldin dell’European Research Council

Il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano–Bicocca, nell’ambito dell’iniziativa “Breakthroughs in Materials Science”, organizza il simposio “From Designed Molecular Space to Unveiled Hidden Order: Developing the Next Generation of Smart Materials”, che vedrà la partecipazione del professor Susumu Kitagawa, vincitore del Premio Nobel per la Chimica 2025 e Distinguished Professor presso l’Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS) dell’Università di Kyoto. L’appuntamento è per il 7 ottobre (dalle 10.00, Edificio U12 – Auditorium “Guido Martinotti”). Nel suo intervento, dal titolo “Designing Molecular Space: From MOFs to a Better Future”, Kitagawa illustrerà al pubblico il ruolo dei MOF (Metal Organic Frameworks) in ambito sanitario e medico, in campo ambientale, nel settore energetico e, in generale, verso un futuro sostenibile. I MOF sono materiali cristallini nei quali la possibilità di definire e di progettare nanospazi ha aperto un nuovo paradigma nella chimica dei materiali.

Dopo di lui prenderà la parola Nicola Spaldin, vicepresidente dell’Erc (European Research Council) e professoressa di Teoria dei materiali all’ETH di Zurigo, dapprima con un intervento intitolato “Hunting for Hidden Order”, alla ricerca di un ordine nelle proprietà magnetiche insolite nei materiali, e poi in una sessione speciale dell’organismo dell’Unione Europea dedicato al finanziamento della ricerca scientifica di frontiera: nella sessione “How the ERC Works (and How to Get a Grant)” spiegherà ai presenti come vengano assegnati i Grant (finanziamenti) dal Consiglio Europeo della Ricerca e fornirà qualche suggerimento per candidare i propri progetti scientifici. A portare i saluti istituzionali saranno il rettore dell’Università di Milano–Bicocca, Marco Emilio Orlandi, e il prorettore alla Ricerca dell’ateneo, Leo Ferraris.