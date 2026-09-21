Milano, alla Bicocca spettacolo di Lingiardi per la Notte europea della ricerca

In occasione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori 2026, l’Università di Milano–Bicocca propone il 25 settembre 2026 un pomeriggio e una serata dedicati all’incontro tra ricerca e cittadinanza, con uno spettacolo di Vittorio Lingiardi, laboratori, esperienze immersive, conversazioni e momenti di partecipazione. Un programma pensato per pubblici diversi e per raccontare la scienza non soltanto attraverso i suoi risultati, ma anche attraverso domande, esperienze, errori, scoperte e storie di chi ogni giorno fa ricerca. Si parte alle 17 con i laboratori scientifici, rivolti ai più giovani e non solo, dedicati al valore dell’errore nel percorso scientifico, alla chimica dei colori, alle proprietà dello slime e all’esplorazione dell’Universo in un planetario gonfiabile per un’esperienza immersiva tra le galassie.

Planetario gonfiabile DiSTEMLaB

Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, professore della Sapienza Università di Roma, porta in scena il reading-spettacolo musicale “Corpo, umano” dalle ore 18 alle 19.30 presso l’Auditorium in BiM in viale Piero e Alberto Pirelli 10. Con l’attrice Federica Fracassi, Lingiardi pone il corpo al centro della scena e ci guida, con sensibilità, alla scoperta degli organi che lo compongono, attraverso la voce della scienza e del mito, dell’arte e della letteratura.

Vittorio Lingiardi (foto Anna Nadalig)

Con l’evento Diari di scienza – Un assaggio di ricerca, ospitato presso Fuorimano all’interno del Pavilion in BiM dalle 19.30 alle 21.30, il pubblico potrà incontrare direttamente ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo, in un’atmosfera informale e conviviale. In brevi incontri di 20 minuti, ciascuno racconterà la propria ricerca come una pagina di diario: dalla domanda da cui tutto ha avuto inizio alle sfide e agli imprevisti incontrati lungo il percorso, fino ai risultati attesi e al loro impatto sulla società. Al suono della campanella, i partecipanti saranno invitati a spostarsi verso un nuovo racconto e proseguire il viaggio alla scoperta di nuove discipline e storie di ricerca. Dalle 21.30 la serata è dedicata al Quizzone scientifico, a cura di Frame-Divagazioni scientifiche, in cui a mettersi in gioco saranno gli spettatori, chiamati a rispondere a una serie di domande a tema scientifico. Argomenti e quesiti saranno elaborati in collaborazione con le ricercatrici e i ricercatori di Diari di scienza. Per partecipare sarà sufficiente utilizzare il proprio smartphone: grazie a un software online, accessibile senza scaricare alcuna app, il pubblico potrà rispondere in tempo reale alle domande e seguire l’andamento della sfida. Chi totalizzerà il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo si aggiudicherà la vittoria e il premio finale. Le iniziative sono proposte dall’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con BiM.