L'annuncio della Reale accademia svedese delle scienze: "Per lo sviluppo della chimica click e della chimica bioortogonale"

Il premio Nobel per la Chimica del 2022 è stato assegnato congiuntamente a Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless, “per lo sviluppo della chimica click e della chimica bioortogonale“. Lo ha annunciato la Reale accademia svedese delle scienze a Stoccolma.

Il Nobel di quest’anno è stato assegnato per aver sviluppato il modo di “agganciare le molecole insieme”, ha spiegato il segretario generale della Reale accademia svedese delle scienze, Hans Ellegren. L’accademia sottolinea che la cosiddetta ‘click chemistry’ o ‘chimica a scatto’ “viene utilizzata nello sviluppo di prodotti farmaceutici, per mappare il Dna e creare materiali più adatti allo scopo”, “utilizzando reazioni bioortogonali, i ricercatori hanno migliorato il targeting dei farmaci antitumorali”.

Nello spiegare l’assegnazione del premio, è stato sottolineato che Barry Sharpless e Morten Meldal “hanno gettato le basi per una forma funzionale di chimica – la chimica del click – in cui i blocchi molecolari si uniscono in modo rapido ed efficiente” e Carolyn Bertozzi “ha portato la chimica dei click in una nuova dimensione e ha iniziato a utilizzarla negli organismi viventi. Le sue reazioni bioortogonali avvengono senza interrompere la normale chimica della cellula”. Carolyn R. Bertozzi, nata nel 1966 negli Usa, insegna all’università di Stanford in California; Morten Meldal, nato nel 1954 in Danimarca, insegna all’università di Copenaghen; K. Barry Sharpless, nato nel 1941 a Filadelfia, insegna all’istituto Scripps Research a La Jolla, in California. L’anno scorso il premio Nobel per la Chimica era andato agli scienziati Benjamin List e David W.C.MacMillan per avere trovato un modo ingegnoso e più pulito dal punto di vista ambientale per costruire molecole, una scoperta che secondo il panel che attribuisce il premio ha “già dato grandi benefici al genere umano”.

La settimana di annunci dei Nobel si è aperta lunedì con l’assegnazione del premio 2022 per la Medicina, che è andato allo scienziato svedese Svante Paabo per aver svelato segreti del Dna di Neanderthal che hanno fornito informazioni chiave sul nostro sistema immunitario. Ieri è stato poi annunciato il Nobel per la Fisica, che è andato congiuntamente al francese Alain Aspect, allo statunitense John F.Clauser e all’austriaco Anton Zeilinger per il loro lavoro sulla meccanica dei quanti per cui possono essere considerati dei pionieri dell’informazione quantistica. Domani verrà annunciato il vincitore o la vincitrice del Nobel per la Letteratura, mentre il premio Nobel 2022 per la Pace sarà annunciato venerdì e quello per l’Economia il 10 ottobre. I premi prevedono un riconoscimento in denaro di 10 milioni di corone svedesi e verranno consegnati il 10 dicembre. Il denaro proviene da un lascito del creatore del premio, l’inventore svedese Alfred Nobel, morto nel 1895.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata