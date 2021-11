Visibile dalle 7 di questa mattina, non accadeva da 580 anni

Occhi all’insù oggi in diverse parti del mondo per ammirare l’eclissi lunare parziale da record della durata di quasi tre ore mezza. Non accadeva da 580 anni. L’eclissi sarà visibile soprattutto in Nord America e dal Pacifico, molto meno in Italia visto che è giorno: non impossibile però intravederla tra le 8.20 e le 11.50, secondo gli esperti, con un po’ di penombra (e di fortuna), soprattutto dal Nord e dal Centro Italia.

