Wwf, anche Manuela Arcuri scende in campo per la campagna aule-natura nelle scuole

Anche Manuela Arcuri ha sostenuto la campagna del Wwf per donare delle "Aule Natura" alle scuole di 14 aree metropolitane, distribuite su tutto il territorio nazionale.Si tratta di micro-habitat in cui i bambini possono imparare vivendo e non solo facendo teoria. "È fondamentale, alla luce dei fatti di cui siamo testimoni, aiutarli a costruire un rapporto sano con l’ambiente e fare in modo che il rispetto per l’ambiente sia parte del loro percorso educativo", ha scritto l’attrice in un lungo post in cui ha celebrato la chiusura di questa campagna iniziata lo scorso 21 settembre e conclusasi domenica 4ottobre.

"Possiamo, nei piccoli gesti quotidiani, renderli consapevoli delle conseguenze che derivano dalle loro azioni. Sono piccoli e hanno davanti una vita piena di scelte (speriamo giuste)", ha concluso l’Arcuri.

