Virus cinese, confermato il contagio umano

Il nuovo corona virus cinese, simile a quello della Sars, si trasmette tra gli esseri umani. La conferma da un gruppo di esperti del governo di Pechino che hanno anche accertato la sesta vittima ufficiale. Convocato domani il comitato d'emergenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità. L'epidemia sarebbe iniziata da persone che hanno contratto il virus in un mercato di alimenti nella città di Wuhan. 198 i colpiti, un caso sospetto in Australia. In Italia, il ministero della Salute ha disposto controlli per gli aerei provenienti dalla città cinese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata