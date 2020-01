Virus Cina, Oms: "Non è ancora emergenza globale"

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha comunicato che la malattia virale che in Cina ha contagiato centinaia di persone non è ancora "un'emergenza sanitaria globale". La decisione arriva dopo che per due giorni esperti indipendenti hanno valutato le informazioni a disposizione sul nuovo coronavirus e sulla sua diffusione.

